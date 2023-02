(CNN en Español/ CNN Chile) – El número de muertos reportados en Turquía y Siria ascendió a los 2.509, con 12.136 heridos, tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Turquía en la madrugada de este lunes.

El número total de víctimas mortales en Turquía llega a 1.541, según la Agencia Turca de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), con 9.733 heridos.

Mientras que el número total de muertos en Siria es de 820, con 2.403 heridos. La Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA) informa de 430 en las zonas controladas por el gobierno y el grupo “Cascos Blancos”, conocido oficialmente como Defensa Civil Siria, informa de 390 muertos en las zonas controladas por la oposición.

Países de alrededor del mundo se han puesto en contacto con los presidentes de Turquía y Siria, Bashar al-Ásad y Recep Tayyip Erdoğan, para brindar ayuda humanitaria. Un ejemplo de esto es Francia, que enviará más de 100 socorristas a Turquía. También Qatar y Kuwait establecerán un puente aéreo para enviar suministros.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo llamadas telefónicas por separado con sus homólogos y se comprometió la asistencia de Moscú tras los devastadores terremotos, de acuerdo con una lectura del Kremlin.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha “autorizado una respuesta inmediata de Estados Unidos” tras enterarse de la noticia.

Incluso António Guterres, secretario general de la ONU, anunció su compromiso con la situación.

I am deeply saddened by the news of the devastating earthquakes in Türkiye & Syria, and offer my heartfelt condolences to the families of the victims.

The @UN stands ready to support emergency response efforts.

— António Guterres (@antonioguterres) February 6, 2023