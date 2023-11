(CNN) – Al menos 157 personas murieron en un terremoto que sacudió el viernes por la noche una remota zona del noroeste de Nepal y derribó múltiples edificios. Las autoridades advierten que el número de víctimas puede aumentar.

El sismo fue de magnitud 5,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Se produjo a 42 km de Jumla, en la provincia de Karnali.

Los terremotos son frecuentes en Nepal, donde las placas tectónicas india y euroasiática se unen para crear la imponente cordillera del Himalaya. Al menos 9.000 personas murieron en 2015 a causa de un terremoto de magnitud 7,8 que dañó casas y templos en amplias zonas del país.

El primer ministro nepalí, Pushpa Kamal Dahal, fue a Jajarkot, según su oficina.

Las primeras imágenes procedentes de AFP/Getty Images muestran a supervivientes reunidos en el hospital del distrito de Jajarkot en busca de ayuda y se ve la presencia de escombros en la calle.

Funcionarios dijeron a Reuters que temían que aumentaran las víctimas porque no habían podido establecer contacto en la zona montañosa cercana al epicentro, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital, Katmandú, donde también se sintieron temblores.

“El número de heridos podría ascender a cientos y el de muertos también“, dijo a Reuters por teléfono Harish Chandra Sharma, funcionario del distrito de Jajarkot.

“Muchas casas se han derrumbado, muchas otras tienen grietas. Miles de residentes pasaron toda la noche en fríos descampados porque estaban demasiado asustados para entrar en las casas agrietadas cuando se produjeron las réplicas”, añadió Sharma.

El distrito de Jajarkot tiene una población de 190.000 habitantes, con aldeas dispersas en colinas remotas. Imágenes difundidas por la agencia de noticias AFP mostraban a supervivientes reunidos en el principal hospital de Jajarkot.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos en el terremoto.

“Profundamente entristecido por la pérdida de vidas y los daños causados por el terremoto en Nepal“, escribió Modi en X, antes conocido como Twitter. “India se solidariza con el pueblo de Nepal y está dispuesta a prestar toda la ayuda posible. Nuestros pensamientos están con las familias en duelo y deseamos a los heridos una rápida recuperación“.

Deeply saddened by loss of lives and damage due to the earthquake in Nepal. India stands in solidarity with the people of Nepal and is ready to extend all possible assistance. Our thoughts are with the bereaved families and we wish the injured a quick recovery. @cmprachanda

— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2023