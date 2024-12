Terremoto de magnitud 7,3 sacude a Estados Unidos: Servicio Geológico alerta sobre posible tsunami en California

Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este jueves el norte de California, específicamente en el condado de Humboldt, provocando la emisión de una alerta de tsunami, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo tuvo lugar a las 10:44 (hora local), con epicentro a 73 kilómetros al suroeste de Eureka y a una profundidad de 12 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños significativos, pero siguen monitoreando la situación.

Se mantienen en alerta ante la posibilidad de réplicas o de que la alerta de tsunami pueda evolucionar.

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) December 5, 2024