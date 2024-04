Durante esta jornada se registró un terremoto de magnitud 7,4 en Taiwán, según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo una profundidad de 38,1 kilómetros y su epicentro se ubicó a 18 km al suroeste de Hualien, según los datos preliminares proporcionados por el USGS.

En la ciudad de Hualien se reportan caídas de edificios colapsados y deslizamientos de tierra, según los registros realizados por los ciudadanos.

Asimismo, el sismo afectó a la Región de Isla principal de Okinawa y la Región Miyakojima, en Japón.

Desde la Agencia Meteorológica de Japón se emitió una alerta de tsunami. Además, advirtieron que se esperan olas de hasta 3 metros de forma inminente.

