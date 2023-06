(EFE) – El actor mexicano Tenoch Huerta calificó como “falsa y completamente sin fundamento” la acusación de depredador sexual que su expareja, la saxofonista María Elena Ríos, realizó en su contra el pasado fin de semana.

“Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. (…) Debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas“, añadió Huerta en un comunicado difundido a través de Instagram, en el que anunció la contratación de un equipo legal para proteger su “reputación”.

Huerta ganó fama internacional al encarnar a Namor, uno de los antihéroes del universo Marvel, en el filme Black Panther: Wakanda Forever.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, tuiteó la mexicana Ríos el sábado.

Una publicación a la que le siguió otra en la que aseguró que no busca ser “famosa” y que no lo denunció cuando eran pareja porque México es “un país machista, donde la justicia es inalcanzable”.

“¿Y por qué no denunciaste?”

Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia.

• Y no, no quiero ser famosa.

• Y no, no quiero dinero porque sé trabajar.

— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023