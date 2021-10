Este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus continuará como director general de la institución durante los próximos cinco años, es decir, hasta 2027.

La OMS explicó que esto se debe a que Adhanom fue el único candidato propuesto para ostentar el cargo. El nombramiento oficial tendrá lugar en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 2022.

WHO announcement regarding the election of the next WHO Director-General: A single candidate was proposed by Member States by the 23 September 2021 deadline: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus @DrTedros, who is the incumbent Director-General.

More information:https://t.co/VAtfGAJEES

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 29, 2021