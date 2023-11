(EFE) – La cantante Taylor Swift anunció que decidió cancelar su concierto previsto para este sábado en Río de Janeiro, debido a las “temperaturas extremas” en esa ciudad brasileña, en la que una joven fan de la estrella del pop murió poco antes de su primera presentación, debido a un paro cardiorrespiratorio sufrido por un golpe del calor.

“Escribo esto dentro de mi camarín en el estadio. La decisión de cancelar el show de esta noche fue debido a las temperaturas extremas en Río. La seguridad y bienestar de mis fans, de los artistas en el escenario y de mi equipo, tiene que estar, y siempre estará, en primer lugar“, informó la cantante en sus redes sociales.

La suspensión fue anunciada cuando ya miles de personas habían ingresado al estadio Nilson Nelson, con capacidad para unas 60.000 personas, y poco después el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, informó que el concierto previsto para este sábado será realizado el próximo lunes.

Taylor Swift has postponed her show in Brazil tonight due to extreme temperatures. pic.twitter.com/L0SRggRNIV

— Pop Base (@PopBase) November 18, 2023