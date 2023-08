(CNN) – La gira “Eras”, de Taylor Swift, que marcará una época, está volando como una corriente en chorro, muy por encima de lo esperado en la escena musical, por miles de millones de dólares.



La gira podría recaudar US$ 2.200 millones tan solo en ventas de entradas en Estados Unidos, según datos de agosto de la empresa de investigación QuestionPro, facilitados en exclusiva a CNN. Ese total sin precedentes representa la venta primaria de entradas para los espectáculos estadounidenses que Swift acaba de concluir en Los Ángeles, además de una segunda etapa por el país, el año que viene.

Los totales estimados son el último ejemplo de la increíble demanda de entretenimiento y experiencias que ha ayudado a impulsar la economía y, más concretamente, es una asombrosa muestra del poder del estrellato de Swift y su influencia en las economías locales de Estados Unidos.

El precio medio de las entradas en preventa y primera venta fue de US$ 455,78, y Swift tiene 68 conciertos en total en Estados Unidos. La encuesta no tuvo en cuenta si los encuestados compraron una entrada o varias.

La asistencia media por espectáculo fue de 72.459 personas, teniendo en cuenta las zonas cerradas y los asientos de pista, según los datos de QuestionPro.

La cifra asciende a US$ 2.200 millones, lo que convertiría a “Eras” en la gira más taquillera de la historia. La gira “Farewell Yellow Brick Road”, de Elton John, fue la anterior poseedora del récord, recaudando más de US$ 887 millones, de 2018 a 2023, según Larry Miller, director del Programa de Negocios Musicales de la Universidad de Nueva York Steinhardt.

“Estamos hablando de una artista pop global que se enfrenta a una demanda prácticamente infinita de esas entradas“, dijo Miller sobre Swift.

“Eras” se ha convertido en uno de los mayores acontecimientos sociales del año, y los asistentes a los conciertos desembolsan miles de dólares en entradas, atuendos, transporte y alojamiento. Los asistentes a los conciertos que participaron en una encuesta de QuestionPro a 862 personas que afirmaron haber asistido al menos a un concierto de “Eras” dijeron haber gastado una media de US$ 291,62, cada uno, en su vestimenta; US$ 214,80, en productos, y US$ 131,48, en comida y bebida.

Un fenómeno económico

“La gira ‘Eras’ de Taylor Swift está reescribiendo el manual de la economía del entretenimiento“, afirma Chris Leyden, director de Marketing de Crecimiento de SeatGeek. “No es solo una artista, es un fenómeno económico“.

El precio medio de reventa de una entrada para “Eras” fue de US$ 1.607, según informó SeatGeek a CNN. Eso es un aumento del 741 % con respecto a su gira “Reputation”, en 2018, durante la cual el precio promedio de las entradas de reventa fue de US$ 191.

Swift terminó su último show estadounidense de “Eras” de este año en Los Ángeles, en agosto, pero no sin agregar fechas de giras internacionales, otra etapa de la gira por EE.UU., anunciar regrabaciones de sus álbumes “1989” y “Speak Now” y lanzar este último álbum. A finales de este mes, comenzará la parte latinoamericana de su gira.

Hasta ahora, el impacto económico de la exitosa gira de Swift ha sido muy amplio.

A principios de este mes, los camioneros de la gira recibieron cheques por US$ 100.000, cno, lo que un responsable de una empresa de transporte calificó de “cambio de vida”.

Los bancos de alimentos de todo el país, en las comunidades donde ha actuado, afirman que han recibido cuantiosas donaciones de Swift, lo que ha permitido a las despensas reponer sus inventarios. Una red de bancos de alimentos en Arizona dijo que la donación de Swift le permitió enviar varios remolques de tractores llenos de 18.000 kilos de productos frescos a sus bancos de alimentos miembros.

“La donación de Taylor Swift ciertamente ayudó en un momento en que vemos que la necesidad aumenta y aumenta y aumenta”, dijo a CNN Terri Shoemaker, portavoz de la Red de Bancos de Alimentos de Arizona.

Los minoristas también han visto un impulso de los asistentes al concierto que buscan ropa que coincida con el tema de las “eras” de Swift. Las tiendas están comercializando conjuntos de todo tipo, desde vestidos de verano y botas metálicas hasta románticos vestidos largos y atrevidos trajes rojos, para los Swifites que buscan estilos para el concierto.

Swift incluso ha sido mencionada en el Libro Beige de la Reserva Federal, una recopilación de respuestas a encuestas de empresas de todo el país. Según una empresa, “mayo fue el mes más fuerte para los ingresos hoteleros en Filadelfia desde el inicio de la pandemia, en gran parte debido a la afluencia de huéspedes para los conciertos de Taylor Swift en la ciudad”, escribieron los funcionarios de la Fed.

En marzo, Swift dio el pistoletazo de salida a la esperada “Eras”, su primera gira desde su gira de estadios “Reputation”, en 2018. El espectáculo presenta una amplia lista de canciones de aproximadamente tres horas de duración, que abarca 14 años de su carrera.