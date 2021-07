(EFE) – El partido de béisbol que jugaban en la noche del sábado los Washington Nationals contra los San Diego Padres tuvo que ser suspendido por un tiroteo fuera del estadio de la capital de Estados Unidos, que ha dejado tres heridos, dos de ellos involucrados en el propio tiroteo, según la policía de la capital estadounidense.

La tercera herida es una mujer que asistió al partido y su vida no corre peligro, según informó esta noche Ashan Benedict, subjefe de la policía de Washington, en declaraciones a la prensa a las afueras del recinto.

El suceso provocó cierto caos dentro del estadio en el que se jugaba el cotejo, con los asistentes tratando de ponerse a cubierto o intentando salir creyendo que los tiros se estaban produciendo dentro. Muchas de esas imágenes pudieron verse en numerosos vídeos en redes sociales.

El incidente habría involucrado a dos vehículos. Ambos coches huyeron de la zona aunque uno de ellos fue interceptado por la policía y sus dos ocupantes, heridos, están siendo atendidos en un hospital para ser interrogados después.

En cuanto los organizadores del partido supieron lo que estaba ocurriendo, los jugadores salieron del campo y los espectadores intentaron ponerse a cubierto, según muestran las imágenes.

Según el diario The Washington Post, se avisó por los parlantes del estadio del incidente, por lo que algunos espectadores asustados corrieron al centro del campo porque creían que estarían a salvo allí, pero los guardias de seguridad en seguida los enviaron de vuelta a las gradas.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, los Washington Nationals avisaron de que el partido se había suspendido y se retomará este domingo.

Al principio, en las pantallas del estadio se pedía a los espectadores que permanecieran dentro del estadio; pero, en cuanto fue seguro, pudieron comenzar a salir de las instalaciones.

La Policía está investigando el incidente, pero asegura que “no hay una amenaza activa en este momento”.

El responsable de seguridad de los Washington Nationals, Scott Fear, descartó que hubiera alguien armado dentro del estadio del estadio, ya que el hecho se produjo fuera, y recalcó la colaboración con la policía que permitió mantener la seguridad dentro del recinto.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Chris Gilbert, insistió en que éste ha sido un incidente aislado y aseguró que los aficionados pueden volver al estadio cuando se reanude el partido este domingo.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.

It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021