El hipermercado mayorista Oscar David ha tomado la decisión de limitar el horario para las compras de extranjeros en Mendoza, debido a la llegada de miles de chilenos y chilenas que han cruzado la frontera con el objetivo de ahorrar.

Desde hace un tiempo, se ha viralizado a través de redes sociales lo conveniente que resulta para los chilenos realizar compras de abarrotes en Argentina, e incluso matinales de televisión han dado consejos al respecto, convirtiendo el ir de compras al país vecino en una tendencia cada vez más común.

¿Por qué limitaron el horario?

Desde el medio Clarín advirtieron que existen agencias de viajes que realizan “tours de compras” que incluyen almuerzo y una visita a las termas de Cacheuta antes de volver a Chile.

De acuerdo con los datos de la Delegación de Migraciones en Mendoza, en abril ingresaron 194.345 personas desde Chile, con un promedio de tránsito diario de 6.478 personas.

Alrededor del 80% de los visitantes hacen compras de mercadería, artículos de higiene personal o limpieza, según la información que maneja Gendarmería Nacional del país trasandino.

Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, afirmó a Mendoza Post que la medida no se debe a desabastecimiento: “Nos estaba preocupando la situación, no por faltante de mercadería, pero no nos daba el tiempo para reponer ni revisar las góndolas debido a la cantidad de gente que circulaba en nuestro negocio”.

También señaló que “ya están viniendo de otros países, no solo de Chile. Tenemos que dar una respuesta a los comercios de cercanía que no pueden venir a comprar a nuestro negocio debido a la cantidad de gente que hay”.

¿Cuáles son los horarios?

A partir de esta semana, las personas con cédula de identidad extranjera podrán hacer sus compras en este hipermercado entre las 07:00 y 14:00 horas.

Por su parte, los mendocinos podrán seguir comprando sus artículos en el horario normal de funcionamiento del local, es decir, de 07:00 a 19:00 horas.