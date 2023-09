El gran piano Yamaha con el que Freddie Mercury compuso obras icónicas como Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now o Somebody to Love fue subastado por la impresionante suma de US$2.17 millones, es decir, cerca de $1.848.533.000.”El precio es un récord para el instrumento de un compositor de enorme calado”, señaló la casa de subastas Sotheby’s a la agencia AFP.

También se subastó una de las puertas de su mansión en Londres, la que fue vendida por 481.700 euros, unas pinturas de Chagall, Dalí y Picasso que estaban en la vivienda, botellas de alcohol de su bodega, un libro de poesía y un juego de Scrabble.

