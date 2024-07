Stephen King pide que Joe Biden se retire de la carrera electoral “en beneficio de Estados Unidos”

(EFE) – El escritor estadounidense Stephen King pidió este lunes que el presidente, Joe Biden, se retire de la carrera electoral, sumándose a la lista de grandes nombres que reclaman su salida como candidato demócrata tras su intervención en el debate organizado por CNN contra el expresidente Donald Trump (2017-2021).

“Joe Biden ha sido un excelente presidente, pero es hora de que -en beneficio del Estados Unidos que claramente ama- anuncie que no se presentará a la reelección“, indicó en un mensaje en X.

Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him—in the interests of the America he so clearly loves—to announce he will not run for re-election.

— Stephen King (@StephenKing) July 8, 2024