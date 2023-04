El cohete de la empresa SpaceX explotó durante su primera prueba de lanzamiento. Elon Musk señaló que esta era una de las posibilidades anticipadas.

La compañía señaló a través de un tuit: “Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la etapa de separación“.

El cohete no estaba tripulado al momento de la explosión.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation

El enorme cohete propulsor Super Heavy, que alberga 33 motores, despegó este jueves por la mañana, dejando una gran explosión a través del paisaje costero mientras cobraba vida. La nave espacial Starship, montada sobre el propulsor, se elevó sobre el Golfo de México.

Aproximadamente dos minutos y medio después del despegue, se esperaba que el cohete propulsor Super Heavy gastara la mayor parte de su combustible y se separara de la nave espacial Starship, dejando que el propulsor se desechara en el océano. Pero el cohete explotó en el aire.

A pesar de dicha explosión, se pudo ver en la transmisión al equipo de SpaceX celebrando. Así también, en su cuenta de Twitter, donde expresaron: “Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary

