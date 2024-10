SpaceX lanza el cohete más poderoso del mundo en su último vuelo de prueba de Starship

El cohete Super Heavy, junto con la nave Starship, realizó un ambicioso vuelo de prueba, con maniobras clave que buscan reducir costos y tiempo en futuras misiones espaciales.

(CNN) – SpaceX lanzó este sábado el último vuelo de prueba de su sistema de cohetes más poderoso, Starship, desde su instalación en Boca Chica, Texas.

El despegue del cohete Super Heavy, acompañado de la nave Starship no tripulada, tuvo lugar a las 8:25 a.m. ET, en una misión diseñada para avanzar en el objetivo de reutilizar estos vehículos espaciales en futuras misiones lunares y marcianas.

Durante la prueba, el propulsor Super Heavy, de 71 metros de altura, se separó de la nave y fue capturado con éxito en el aire por los brazos gigantes de una torre de aterrizaje denominada “Mechazilla”.

Mientras tanto, la nave Starship continuó volando por su cuenta antes de realizar una maniobra de aterrizaje en el Océano Índico. SpaceX no esperaba recuperar la nave en esta ocasión.

Este tipo de pruebas, cada vez más complejas, forman parte del desarrollo continuo de SpaceX para reducir el costo de misiones espaciales reutilizando rápidamente tanto los cohetes como las naves.

El objetivo final es optimizar el proceso para que los vehículos puedan volver a despegar en menos de una hora tras su regreso, explicó Elon Musk, CEO de la compañía.

SpaceX planea utilizar la nave Starship para llevar astronautas a la superficie lunar en 2026, como parte de la misión Artemis III de la NASA. La empresa también tiene la ambición de llevar a los primeros humanos a Marte en un futuro.

Con cada vuelo de prueba, la compañía ha demostrado avances importantes, como la capacidad de los cohetes de realizar maniobras de aterrizaje sobre el océano, acercándose cada vez más a su visión de misiones espaciales rápidas y eficientes.