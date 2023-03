(CNN-CNN Chile) — El legendario guitarrista Brian May recibió el título de caballero de manos del rey Carlos III. El miembro fundador de Queen ahora será conocido como Sir Brian.

La estrella recibió el título de Knight Bachelor por sus servicios a la música y la caridad. Asistió a la ceremonia junto a su esposa, Anita Dobson, ex estrella de televisión británica.

“Levántate Sir Brian May. La investidura de Brian como Caballero del Reino tuvo lugar hoy en el Palacio de Buckingham”, escribieron desde la cuenta oficial de Queen en Twitter.

Además de formar parte de Queen desde la década de 1970, May también es astrofísico. Recibió su doctorado en astrofísica del Imperial College London en 2007 después de tomarse un descanso de sus estudios en la década de 1970 para concentrarse en la banda.

Arise Sir Brian May ⚔️🎸

Brian's investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles.

Many congratulations, Sir Brian!

📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ

— Queen (@QueenWillRock) March 14, 2023