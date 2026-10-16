Sinagogas bajo amenaza: los incidentes que marcaron a la comunidad judía en EE.UU. después del 7 de octubre

Las sinagogas y otras instituciones judías de Estados Unidos enfrentaron oleadas de amenazas de bomba y falsas alertas de emergencia durante 2023 y 2024, en un período marcado por el aumento del antisemitismo después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, según los registros de la Liga Antidifamación (ADL).

En 2024, la organización contabilizó 1.702 incidentes contra instituciones judías, categoría que incluye sinagogas, escuelas y centros comunitarios. Aunque esa cifra disminuyó respecto de 2023, duplicó el promedio anual de los cinco años anteriores al 7 de octubre. Los registros incluyen hostigamiento, vandalismo y agresiones físicas; no corresponden exclusivamente a ataques violentos ni a delitos acreditados judicialmente.

La tendencia más reciente muestra una reducción: en 2025 se registraron 1.129 incidentes en instituciones judías, un 34% menos que el año anterior. Las amenazas de bomba contra estos recintos bajaron de 627 en 2024 a 59 en 2025, según ADL.

Sin embargo, persistieron episodios de violencia. El informe de 2025 recoge un incendio provocado en un centro judío de Punta Gorda, Florida, y amenazas de un hombre armado con un cuchillo contra fieles cerca de una sinagoga en San Antonio, Texas.

La protección de estos espacios incluye coordinación entre organizaciones comunitarias y autoridades. Secure Community Network (SCN) trabaja con organismos policiales locales, estatales y federales para compartir información sobre amenazas y apoyar la preparación y respuesta ante emergencias en instituciones judías.