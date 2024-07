“Yo sigo en la carrera”: Biden defiende su candidatura a la reelección en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este viernes su candidatura a la reelección del cargo en medio de diversos cuestionamientos y presiones para abandonar la carrera electoral por presuntos problemas de salud que lo estarían afectando.

A través de redes sociales, Biden, quien está postulando a un segundo mandato en competencia directa con el expresidente Donald Trump, manifestó su determinación para continuar en la contienda.

“Déjenme decir esto lo más claramente que pueda: Soy el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Soy el candidato del partido demócrata. Yo sigo en la carrera“, aseguró enfático en una publicación en X.

Let me say this as clearly as I can:

I’m the sitting President of the United States.

I’m the nominee of the Democratic party.

I’m staying in the race.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024