(CNN) – El caos estalló en un vuelo que viajaba de la capital de Tailandia, Bangkok, a la provincia sureña de Phuket, después de que una serpiente viva fuera descubierta por los pasajeros en un compartimento superior.

En un comunicado enviado a CNN, AirAsia Tailandia dijo que estaba al tanto de un incidente a bordo del vuelo FD3015 que salió del Aeropuerto Internacional Don Mueang en Bangkok el 13 de enero.

Este es el segundo incidente reportado de una serpiente encontrada a bordo de un avión de AirAsia. En febrero de 2022, se encontró una pitón a bordo de uno de sus vuelos nacionales en Malasia que viajaba de la capital, Kuala Lumpur, a Sabah. El avión acabó siendo desviado al aeropuerto internacional de Kuching, en el estado de Sarawak, a causa del incidente.

Los videos y fotos del incidente de 2022 se hicieron virales en las redes sociales y mostraban al reptil deslizándose por las luminarias del avión.

“Se trata de un incidente muy raro que puede ocurrir en cualquier avión de vez en cuando”, dijo entonces la aerolínea en un comunicado.

Phol Poompuang, jefe de seguridad corporativa de AirAsia Tailandia, reiteró que este reciente avistamiento de serpientes seguía siendo “un incidente muy raro”.

“Se avisó a los auxiliares de vuelo antes de aterrizar en Phuket después de que un pasajero observara una pequeña serpiente en el compartimento superior del equipaje“, dijo en el comunicado.

“La tripulación de AirAsia estaba bien entrenada para manejar un suceso de esta naturaleza y reubicó a los pasajeros de la zona como medida de precaución”.

El avión aterrizó sin incidentes, según el comunicado de la compañía, y fue inspeccionado inmediatamente por los equipos de ingeniería y seguridad pertinentes en tierra.

“Según el procedimiento estándar para un incidente de esta naturaleza, el avión fue sometido a una limpieza profunda y fumigación antes de reanudar las operaciones”, añadió Phol.

“La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y la tripulación es siempre nuestra máxima prioridad y en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de los huéspedes o la tripulación“.

A TikTok user, @wannabnailssalon, posted a video of a small snake on a plane heading from Bangkok to Phuket.

After passengers pointed out the snake, a flight attendant used a plastic bottle and a bag to catch it before landing.

The incident occurred on Thai AirAsia's FD3015… pic.twitter.com/zgY2rOqfPf

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 16, 2024