(CNN) – Al menos seis personas murieron en el colapso de un almacén de Amazon luego que un tornado causara daños estructurales importantes al edificio el viernes, según el Departamento de Bomberos de Edwardsville.

Otras 45 personas lograron salir del edificio, y una debió ser trasladada en avión a un hospital regional para recibir tratamiento, dijo el jefe de bomberos de Edwardsville, James Whiteford, durante una conferencia de prensa el sábado por la noche.

“A principios de esta tarde, parte de la respuesta a este incidente llegó a su fin y ahora estamos enfocados únicamente en la reconstrucción”, dijo Whiteford.

Se espera que la fase de recuperación tome tres días más y los socorristas continuarán “buscando en el sitio evidencia de vida”, dijo.

El CEO de Amazon Worldwide Consumer, Dave Clark, dijo que el personal de la compañía estaba entristecido por la pérdida de vidas en las instalaciones.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus seres queridos y todos los que se han visto afectados por el paso de la tormenta en los EE.UU. Continuaremos brindando apoyo a nuestros empleados y socios en el área y en todas las comunidades afectadas por las tormentas. También queremos agradecer a todos los socorristas por sus continuos esfuerzos en el lugar”, dijo Clark en su cuenta de Twitter.

We’re deeply saddened by the news that members of our Amazon family passed away as a result of the storm in Edwardsville, Illinois. Our thoughts and prayers are with the victims, their loved ones, and everyone who has been impacted by the storm’s path across the U.S.

— Dave Clark (@davehclark) December 11, 2021