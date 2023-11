Este viernes se anunció la reprogramación del segundo concierto de Taylor Swift en Argentina debido a las fuertes precipitaciones y el mal clima en la ciudad de Buenos Aires.

La información fue dada conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales por la empresa productora del evento DF Entertainment, en donde se detalló que el show se realizará el próximo domingo 12 de noviembre.

“Debido a las condiciones climáticas adversas, priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift en The Eras Tour programado para hoy en River Plate se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora”, inició la misiva.

En ese sentido, el comunicado precisó que “todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo”.

“Para obtener más información sobre los tickets, visita www.allaccess.com.ar y las redes sociales de DF Entertainment”, puntualizó.

La publicación fue reposteada por la misma Taylor Swift en su cuenta de X, quien aseguró que “sería inseguro realizar el show” debido a las condiciones climáticas.

“Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros, artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto”, , escribió la intérprete de “Cruel Summer”.

“¡¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!!”, finalizó la cantante.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 10, 2023