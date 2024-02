(CNN) – Un satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra sobre el océano Pacífico norte entre Alaska y Hawái el miércoles por la tarde y hasta el momento no ha habido informes de daños, según la agencia.

La Oficina de Desechos Espaciales de la agencia, junto con una red de vigilancia internacional, vigilaron y rastrearon el satélite de observación de la Tierra ERS-2 durante todo febrero para hacer predicciones sobre la reentrada, que ocurrió a las 12:17 p.m. ET del miércoles. La ESA proporcionó continuas actualizaciones en vivo en su sitio web.

A unos 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, el satélite se rompió debido a la resistencia atmosférica y se esperaba que la mayoría de los fragmentos se quemaran en la atmósfera. La agencia dijo que era posible que algunos fragmentos alcanzaran la superficie del planeta, pero que los pedazos no contenían ninguna sustancia nociva y probablemente cayeron al océano.

UPDATE 19:30 UTC (20:30) CET

We have confirmation of the atmospheric reentry of ERS-2 at 17:17 UTC (18:17 CET) +/- 1 minute over the North Pacific Ocean between Alaska and Hawaii.

Coordinates: https://t.co/BNX4K1YxW2

— ESA Operations (@esaoperations) February 21, 2024