“Lo hicimos. Ganamos la elección”.

Con esas palabras Sarah McBride celebró una histórica victoria en las elección por un escaño en el Senado de Estados Unidos, durante la madrugada de este miércoles.

“Espero que esto le muestre a un niño LGBTQ que nuestra democracia es grande para ellos también“, añadió la activista de 30 años en su cuenta de Twitter.

Lee también: Twitter calificó de engañoso mensaje de Trump diciendo que “se están intentando robar la elección”

En la misma línea, indicó que “mientras Delaware continúa enfrentando la crisis de COVID-19, es tiempo de ponernos a trabajar en políticas que hagan la diferencia en las vidas de las familias trabajadoras”.

La activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGTBQ) se convertiría en la primera persona transgénero en ocupar un puesto en la Cámara Alta en EE.UU. con más del 90% de los votos escrutados, según detalló The New York Times.

Sarah McBride competía por un puesto representando a Delaware.

We did it. We won the general election. Thank you, thank you, thank you. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

As Delaware continues to face the Covid crisis, it’s time to get to work to invest in the policies that will make a difference for working families. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020