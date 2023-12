La ceremonia de entrega de mando en Argentina consideró a múltiples presidentes y otros líderes mundiales que llegaron junto a sus delegaciones para dar la bienvenida al nuevo jefe del Estado trasandino, Javier Milei. Entre ellos, uno con el que mantiene importantes diferencias ideológicas, el chileno Gabriel Boric.

Pasadas las 14:00 horas, Milei comenzó a recibir a sus invitados internacionales en compañía de su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

¿Cómo saludó Milei a los líderes mundiales?

El primero en salir fue el Rey Felipe VI, con quien compartió un fuerte apretón y un intercambio de palabras que se extendió por 20 segundos y selló con un “muchas gracias”.

Segundo vino el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien mantuvo un abrazo y un apretón de manos por cortos 10 segundos.

El tercero en entrar fue Vahagn Jachaturián, presidente de Armenia. Ambos tuvieron un formal saludo de cerca de 15 segundos.

Uno que mostró una actitud distinta hacia el recién asumido mandatario fue Luis Lacalle, el presidente uruguayo, que entró en cuarto orden con un fuerte abrazo, una apretada de manos y una palabras al oído. Luego del saludo, el mandatario charrúa incluso ordenó bromeando a uno de los miembros de su comitiva “saluda, saluda, hazle caso al presidente (Milei)”.

Boric fue el segundo más extenso de la jornada

Después de sus homólogos y en una quinta posición entró Gabriel Boric, quien guardó sus lentes y se acercó rápidamente a la tarima del libertario. Ambos se dieron un apretón de manos y sostuvieron una extensa conversación -para el contexto de la cita- por casi un minuto.

El mandatario chileno fue acompañado por el embajador José Antonio Viera-Gallo y los ministros Alberto van Klaveren, Antonia Orellana y Álvaro Elizalde.

El intercambio entre el Boric y Milei fue tan largo que fue el único que obligó a atrasar la salida de la siguiente delegación, en este caso, la de Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Diálogo y un regalo para Zelensky

El único que superó en extensión al mandatario chileno fue Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que tuvo un estrecho abrazo e incluso un regalo de la parte argentina: un januquiá o menorá.

Para finalizar la jornada, todos los mandatarios se sacaron una foto juntos. Cuando Boric subió a la tarima, Lacalle le indicó que se ubicase al lado de Milei.

“Más allá de las diferencias”

El presidente chileno dio más tarde un punto de prensa, en el que abordó la asunción de Milei y sostuvo que “más allá de las conocidas y públicas diferencias que pueda tener con el presidente, deseo, por el bien del pueblo argentino, que tenga una buena gestión y que sea lo mejor para su patria”.

“Quiero que sepan que, como representantes del Estado, el seguir afianzando nuestras relaciones no es una tarea solo personal y, tal como lo comentamos con el presidente de Argentina, nosotros pasamos, pero nuestros pueblos quedan. Por eso, he venido a este cambio de mando porque me parece que es lo que correspondía en función de la histórica relación entre Chile y Argentina”, agregó.

