La justicia estadounidense condenó a un sacerdote de origen chileno a casi 22 años de cárcel por agredir sexualmente a un niño de 11 años en el estado de Florida.

Según consignó San Diego Union Tribune, se trata del cura Jaime Adolfo González Farias, de 69 años, quien arriesgaba cadena perpetua. Su defensa logró reducir la pena, siendo finalmente condenado a 21 años y 10 meses de prisión.

González Farías, quien antes de ser sacerdote fue tecnólogo médico, llegó al país norteamericano en el año 2001 para trabajar en la iglesia de la ciudad de Newberry, en Carolina del Norte. Tiempo después volvió a Chile, regresando a EE.UU. en 2015.

El también llamado “Father González” conoció a la familia de la víctima en la iglesia, llegando a convertirse consejero espiritual. Tiempo después invitó al menor de edad a un viaje a Florida, lugar donde lo abusó y obligó a ver cintas pornográficas.

Cuando quedó al descubierto el hecho, el cura escribió una carta a la familia del niño. “Le he fallado a Dios, a nuestra Iglesia Católica y a ustedes, que me abrieron la puerta de su casa y dejaron que tu hijo pasara tiempo conmigo”, escribió en la misiva.

