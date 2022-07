(CNN) – Ucrania y Rusia firmaron este viernes en la ciudad turca de Estambul un acuerdo que permite la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro, después de meses de negociaciones con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas. La información la confirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El acuerdo tiene como objetivo reanudar las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos, que han sido bloqueados por el conflicto de cinco meses entre Rusia y Ucrania.

Funcionarios occidentales acusaron a Moscú de convertir los suministros de alimentos en armas, mientras que la ONU, líderes y expertos advirtieron sobre una crisis alimentaria catastrófica, ya que los envíos de cereales no han podido llegar al mercado mundial.

Unos 20 millones de toneladas de grano están retenidos en Ucrania, donde la cosecha de verano ya está en marcha.

El acuerdo incluirá tres puertos ucranianos, entre ellos Odesa, implicará un Centro de Coordinación Conjunta establecido en Estambul y corredores seguros acordados para la navegación mercante.

El acuerdo permitirá la reanudación de las exportaciones de granos vitales desde los puertos ucranianos del Mar Negro, un gran avance diplomático destinado a aliviar la crisis alimentaria mundial provocada por la guerra, señaló este viernes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La acción se produce después de meses de negociaciones entre Ucrania y Rusia con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas. “Hoy, hay un faro en el Mar Negro. Un faro de esperanza, posibilidad y de alivio en un mundo que lo necesita más que nunca”, agregó Guterres.

“Promover el bienestar de la humanidad ha sido el motor de estas conversaciones”, dijo. “La pregunta no ha sido qué es bueno para un lado o para el otro. La atención se ha centrado en lo que más importa para la gente de nuestro mundo. Y que no quede ninguna duda: este es un acuerdo para el mundo”.

