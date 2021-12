Este martes, la Corte Suprema de Rusia ordenó el cierre de Memorial International, una organización de derechos humanos dedicada a estudiar los abusos históricos de la Unión Soviética y ofrecer apoyo a sus víctimas.

El grupo fue acusado de infringir la ley por no marcar todas sus publicaciones con una advertencia obligatoria de “agente extranjero”. La organización fue clasificada en esa categoría en el año 2016, ya que recibe financiamiento internacional.

Lee también: Crisis en Europa: Migrantes denuncian que Bielorrusia los forzó para cruzar a Polonia

En el fallo, se acusa a la ONG de crear “una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista“. El fiscal Alexéi Zhafiárov sostuvo que el grupo “distorsiona” la memoria de la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria.

En un discurso pronunciado a principios de este mes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó a la organización de apoyar a grupos que están en la lista negra “como organizaciones terroristas y extremistas”. “Sus violaciones fueron flagrantes“, aseguró.

Estados Unidos condenó la orden del Tribunal Supremo de cerrar “a la fuerza” el Memorial International. “Durante tres décadas, sus investigadores han trabajado incansablemente para recuperar los nombres e historias de los millones de víctimas de la represión soviética”, señalaron en un comunicado.

Lee también: La Casa Blanca subrayó que la “única agresión” en la frontera de Rusia y Ucrania es la “retórica belicosa” de Vladimir Putin

“Este cierre sigue a un año en el que la sociedad civil independiente, los medios de comunicación y activistas prodemocracia en Rusia se reducen rápidamente. Solidarizamos con quienes han sido objeto de represión por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, señalaron.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que ven “con preocupación” los esfuerzos de Rusia para cerrar la organización hermana de Memorial International, Memorial Human Rights Center. “La persecución a ambos grupos es una afrenta a sus nobles misiones (…) El pueblo de Rusia, y la memoria de los millones que sufrieron la represión de la era soviética, merecen algo mejor”.

In today’s briefing, @StateDeptSpox condemned the Burmese regime’s continuing escalation of violence, echoed @SecBlinken’s call for Russia to release Paul Whelan and Trevor Reed unconditionally, and addressed the closure of International Memorial. More: https://t.co/3bdKqqJuTy

— Department of State (@StateDept) December 28, 2021