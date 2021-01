(CNN) – Este sábado, Yulia Navalnaya, esposa del crítico del Kremlin Alexey Navalny, fue detenida en Moscú al margen de una protesta celebrada en apoyo de su esposo.

Un video muestra a Navalnaya siendo detenida por la policía a la entrada de una estación de metro en el centro de Moscú, cerca de donde se reunieron los manifestantes. Luego se la muestra siendo escoltada a una camioneta de la policía. Fue liberada de la detención más tarde el sábado, según un tweet de la Fundación Anticorrupción de Navalny.

La manifestación en la capital rusa fue una de las docenas de manifestaciones de la oposición que se realizaron en contra de las autoridades. Según OVD-Info, un sitio independiente que monitorea los arrestos, más de 2.100 personas fueron detenidas durante varias protestas en casi 100 ciudades.

Russian police detained Yulia Navalnaya, the wife of jailed Kremlin critic Alexei Navalny, and one of Navalny's closest allies Lyubov Sobol at a protest in Moscow https://t.co/hFkZ6eXmTr pic.twitter.com/fmmWehT1cN

— Reuters (@Reuters) January 23, 2021