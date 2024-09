Tras rumores contra haitianos: Autoridades de Springfield no recibieron llamadas para reportar que se comieran mascotas

A pesar de la falta de evidencia, los rumores han generado inquietud y resentimiento en la comunidad local, especialmente en el contexto del crecimiento de la ciudad y la llegada de migrantes haitianos.

(CNN) – El agente Scott Cultice de la Oficina del Sheriff del condado de Clark dijo esta semana que él y otro empleado del condado “revisaron alrededor de 11 meses de llamadas” al despacho tratando de rastrear “algunos de esos rumores que circulan”.

Springfield está dentro del condado de Clark, Ohio, y la Oficina del Sheriff del condado despacha llamadas tanto en Springfield como en el condado, de acuerdo con un funcionario.

“Revisamos quejas de animales, revisamos robos”, dijo Cultice en una reunión del condado el miércoles, detallando que él y el empleado pasaron alrededor de seis horas y media cada uno revisando los registros.

A lo largo de casi un año de registros de llamadas, ninguna se relacionó con gatos, perros u otras mascotas comunes.

Sin embargo, hubo una llamada en agosto “de un hombre que informó que se vieron cuatro haitianos con gansos”.

CNN obtuvo registros de ese informe, que muestra que agentes fueron enviados a dar seguimiento a la llamada. No se mencionó en el informe las condiciones de los gansos.

De cualquier forma, no había “manera de dar seguimiento. Así que fue prácticamente infundado y se entregó al [Departamento de Recursos Naturales de Ohio, ODNR, por sus siglas en inglés]”, dijo Cultice.

La comisionada del condado de Clark Sasha Rittenhouse acompañó a un agente del ODNR la semana pasada, en parte para comprender si las afirmaciones sobre robo de patos y gansos de los parques tenían fundamento. Fue en una de esas visitas que supo que esa llamada de agosto no se materializó en ningún caso.

Como parte de una declaración a CNN, el ODNR dijo que recibió llamadas “en dos ocasiones separadas” este año de personas que informaron “haber visto a individuos de ascendencia haitiana sacando aves acuáticas de Snyder Park”. Una fue en marzo y la otra fue la llamada mencionada anteriormente en agosto.

“Tras el seguimiento, no se encontró evidencia adicional de que se retirara vida silvestre de forma ilegal del parque”, decía la declaración.

El ODNR afirma que tiene un “agente de vida silvestre dedicado asignado al condado de Clark que monitorea rutinariamente Snyder Park en Springfield porque es una zona popular de pesca”.

La comisionada Rittenhouse dijo: “No han surgido videos, no han surgido fotos, no han surgido gansos muertos. No hay nada que sustente que esto esté sucediendo. ¿Podría suceder? Tal vez. Pero no hay evidencia de nada de eso”.

Hablando con Cultice, otra comisionada del condado de Clark, Melanie Flax Wilt, dijo que los esfuerzos por investigar llamadas fueron un “ejemplo perfecto de cómo los recursos se desvían por la desinformación y los rumores”.

“[Ustedes] pasaron 13 horas revisando registros para determinar que se había hecho una llamada y un agente fue enviado literalmente a buscar gansos salvajes y no obtuvieron información real”, dijo.

Sin embargo, esos rumores y las acusaciones en redes sociales han despertado preocupaciones —y en algunos casos, resentimiento— sobre el crecimiento de la ciudad de Springfield y las inquietudes sobre los recursos públicos en medio de la llegada de migrantes haitianos.

La comisionada Rittenhouse dijo a CNN este viernes que todo está relacionado.

“No culpo al debate del martes por la noche, este es un tema que ya estaba en marcha”, dijo. “Hay mucha pasión, hay mucha frustración”.

Las escuelas fueron evacuadas por segundo día consecutivo en Springfield este viernes “con base en información recibida por la División de Policía de Springfield”.

“Estoy triste por nuestra comunidad, realmente lo estoy”, dijo la comisionada Rittenhouse a CNN.

“Tenemos que superar esto”, dijo Cultice. “Soy originario de aquí, la mayoría de las personas lo son. Y tenemos una pasión por mejorar este lugar. Y ahora mismo, estamos cabizbajos. Estamos realmente cabizbajos, y no sé cómo levantarnos”.

“Algunas de estas llamadas van a empezar a destruir nuestros negocios, nuestra imagen al exterior, nuestro turismo y ahí es donde siento que no tenemos control, salvo lo que sabemos, que es la verdad”, dijo Cultice.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No teníamos un cartel que dijera: vacío, bienvenidos. No tenemos control sobre eso. Pero en lo que sí tenemos control es sobre lo que proporcionamos a las personas, la realidad de cuáles son los problemas, y cómo nos enfocamos en esos problemas”, agregó.