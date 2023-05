(CNN) – Robert De Niro ha vuelto a ser padre, según confirmó este martes un representante del actor a CNN.

“Acabo de tener un bebé”

El ganador del Oscar compartió por primera vez la noticia este lunes en una entrevista con ET Canadá para promocionar su nueva película, acertadamente llamada About My Father.

Hablando de paternidad en la entrevista, el actor de 79 años corrigió educadamente a la entrevistadora Brittnee Blair cuando esta mencionó los seis hijos que De Niro había tenido anteriormente.

“Siete, en realidad”, dijo De Niro, y añadió: “Acabo de tener un bebé“.

De Niro tiene seis hijos de relaciones anteriores, pero no está claro quién es la madre de su séptimo hijo.

El actor de The Godfather también compartió que le gusta ser padre, diciendo que cree en “ser cariñoso con (sus) hijos”, incluso si tiene que ser “severo con las cosas” a veces.

“No creo que sea un padre cool“, dijo modestamente De Niro, pasando a bromear sobre cómo su hija de 11 años, a la que “adora”, le da “pena” a veces.

El actor estuvo casado anteriormente con Diahnne Abbott de 1976 a 1988 y son padres de dos hijos, Drena y Raphael. En 1995 tuvo dos hijos gemelos, Aaron y Julian, con su novia de entonces, Toukie Smith. De Niro también estuvo casado anteriormente con Grace Hightower antes de separarse en 2018, y la pareja son padres de su hijo Elliot y su hija Helen Grace.