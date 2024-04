En un reciente ciberataque, se han sustraído las bases de datos de todas las licencias de conducir de Argentina y han sido puestas a la venta en internet.

Este incidente se ha atribuido a un famoso ladrón que ya había cometido delitos similares en el pasado. El individuo en cuestión ya había logrado acceder y robar datos del Registro Nacional de las Personas y del Nosis.

El precio solicitado por esta información es de 3 mil dólares por los 5,7 millones de registros, que incluyen los datos de políticos y personalidades famosas.

Según informó Todo Noticias (TN) los datos de las licencias de conducir subidos a la plataforma son auténticos, con fechas de emisión, vencimiento y demás información personal que coincide con la documentación oficial.

La muestra proporcionada por el usuario incluye una extensa cantidad de licencias de conducir, tanto en su parte frontal como en el reverso, de figuras públicas como Patricia Bullrich, Mauricio Macri e incluso el presidente de Argentina, Javier Milei.

Mauro Eldritch, director de Birmingham Cyber Arms, una empresa dedicada a reportar filtraciones de datos informó que el hombre encargado del crimen está vendiendo todas las licencias un canal de Telegram, con un tamaño de 1.25 TB.

🔐 New #cybercrime intelligence.

🇦🇷 #Argentina: Threat actor selling 5.7M (1.2 TB) driving licences extracted from the DNRPA (Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor). Shared sample includes licenses belonging to the President, Ministers and celebrities. pic.twitter.com/ACW0ebwixd

— Birmingham Cyber Arms LTD (@BirminghamCyber) April 16, 2024