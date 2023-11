Un inesperado encuentro tuvo lugar este martes en el Palacio de Buckingham, hasta donde llegó el popular grupo de K-pop Blackpink a reunirse con el Rey Carlos III.

El Rey Carlos III organizó un banquete en honor al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, su esposa, Kim Keon Hee, en su primer día de una visita de Estado al Reino Unido.

Al encuentro, además de los príncipes de Gales, la reina Camilla y el primer ministro Rishi Sunak, también asistieron las integrantes de Blackpink como parte de la comitiva surcoreana.

En su discurso, el monarca elogió la “capacidad de la cultura surcoreana para cautivar la imaginación“, aunque reconoció no tener mucho “de lo que podría llamarse Gangnam Style”.

También nombró al grupo de K-pop por su compromiso con el medio ambiente. “Aplaudo a Jennie, Jisoo, Lisa y Rose por llevar el mensaje de sostenibilidad a una audiencia global como embajadoras de la presidencia de la Cop26 en el Reino Unido, y más tarde como defensoras de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”.

“Solo puedo admirar el cómo pueden priorizar estos temas vitales con el ser superestrellas globales. Lamentablemente, cuando estuve en Seúl hace tantos años, ¡no estoy seguro de haber desarrollado mucho de lo que podría llamarse el Estilo Gangnam (Gangnam Style)!”.

BLACKPINK react to being honoured during a speech by King Charles III for the Korean State Banquet at Buckingham Palace, via Sky News. pic.twitter.com/OYSfEOIqtm

— Pop Base (@PopBase) November 21, 2023