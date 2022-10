Un complejo debut ha tenido la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, en medio de complicaciones financieras y peticiones para adelantar las elecciones generales.

Como si fuera poco, el miércoles volvió a acaparar los titulares en Reino Unido por un llamativo saludo por parte del rey Carlos III.

La premier británica tuvo su primera audiencia semanal con el monarca, una costumbre en dicho país. Al ser recibida por Carlos, las cámaras captaron un tenso momento que ha sido objeto de comentarios y de memes, considerando la compleja situación de Truss.

“Su majestad, un placer volver a verlo”, se escucha que le dice la primera ministra al rey.

“¿De vuelta otra vez? Querida, oh querida. En fin…”, responde el monarca, lo que es considerado por los medios británicos como una especie de desaire.

Consultado al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, aseguró que los dichos de Carlos III tenían la intención de ser una “declaración empática”.

“Cuando uno dice ‘querida, querida’, no es un mensaje de apoyo, ¿o sí?“, contrapreguntó un periodista de LBC.

“Creo que estás tratando de pintar eso como una declaración política. Lo veo mucho más como una declaración empática para alguien, para una líder de nuestro país… (Carlos) reconoce que todos nosotros, y todos en el país, estamos lidiando con un invierno muy, muy duro”, respondió Cleverly.

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.

pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022