La revista Time destacó al chileno Cristóbal Valenzuela como una de las 100 personas más influyentes en el mundo de la inteligencia artificial.

Valenzuela es cofundador y director ejecutivo de Runway, una destacada empresa en la generación de vídeos con IA que ha ganado reconocimiento en los últimos años.

Su tecnología fue utilizada por editores que trabajaron en la película ganadora del Oscar en 2022, Todo en todas partes al mismo tiempo.

La nueva edición de la revista estadounidense busca resaltar la capacidad de la IA para modelarse a partir del comportamiento humano.

En entrevista con el mismo medio citado, Valenzuela explicó que la inteligencia artificial es una herramienta que permitirá compartir más historias en el cine.

Valenzuela expresó: “Creo sinceramente que la mejor era del cine está por llegar, las mejores películas aún están por hacerse. No hemos visto historias de todo el mundo, de personas que nunca habíamos escuchado, porque el oficio de hacer cine solía ser, y sigue siendo, extremadamente costoso y difícil de entender y trabajar con él”.

En la misma línea comentó que “en el momento en que comienza a hacer que esa tecnología sea más accesible, más personas podrán convertirse y considerarse cineastas. Y creo que eso es lo que realmente importa”.

Deeply humbled to be featured on @TIME's list among so many of the smartest people in the field. Still, a company's greatness isn't the result of one, but the collective energy of many.https://t.co/q8OLST42eO

— Cristóbal Valenzuela (@c_valenzuelab) September 7, 2023