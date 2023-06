(CNN) – National Geographic, la icónica revista enmarcada en amarillo que ha narrado el mundo natural durante más de 100 años, despidió esta semana a los últimos escritores que quedaban, según señalaron varios miembros del personal que se marcharon.

No estaba claro cuántos empleados fueron recortados durante la última ronda de despidos en la revista, pero la medida se produce cuando la empresa matriz Walt Disney Co. recortó miles de empleados en todas sus divisiones este año.

National Geographic, que tenía más de 1,7 millones de suscriptores a fines de 2022, continuará publicando números mensuales, sostuvo un portavoz de la revista a CNN en un comunicado este miércoles.

Today I'm celebrating my last day @NatGeo – it's def been a fascinating 2 and a half years working with some of the most talented editors, writers photographers, storytellers of the world. I've been so lucky to have worked on the #OverheardNatGeo podcast with such an amazing team pic.twitter.com/VrV3xigCg9

“Los cambios en el personal no cambiarán nuestra capacidad para hacer este trabajo, sino que nos darán más flexibilidad para contar diferentes historias y encontrarnos con nuestras audiencias donde se encuentran en nuestras muchas plataformas”, dijo el vocero. “Cualquier insinuación de que los cambios recientes afectarán negativamente a la revista, o la calidad de nuestras historias, es simplemente incorrecta”.

La noticia de los despidos se informó en Twitter este martes cuando los redactores de la revista que se marchaban comenzaron a hacer circular la noticia.

“Hoy es mi último día en National Geographic”, tuiteó Michael Greshko, otrora escritor de ciencias de la revista. “La revista se está separando de los escritores de su plantilla, incluyéndome a mí”.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.

NatGeo is laying off all of its staff writers.

I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z

— Craig Welch (@CraigAWelch) June 28, 2023