(EFE) – El presidente electo de Argentina, Javier Milei, mantuvo una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que se comprometió a “apoyar los esfuerzos” para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos del país suramericano.

El contacto por videoconferencia se concretó en la noche de este viernes y, según informó el propio Milei, fue una conversación “excelente”, en la que habló con Georgieva acerca del “gran desafío económico que enfrenta” la Argentina.

“Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario“, dijo en la red social X el economista libertario Milei, quien el pasado domingo se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al candidato oficialista, el peronista Sergio Massa.

Según Milei, “el Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita“.

Por su parte, Georgieva informó, también en X, que conversó con Milei sobre “los desafíos importantes para la economía” de Argentina y “las acciones políticas decisivas necesarias”.

“El FMI está comprometido a apoyar los esfuerzos para reducir de manera duradera la inflación, mejorar las finanzas públicas y aumentar el crecimiento liderado por el sector privado“, añadió la directora gerente del organismo financiero internacional, al que Argentina adeuda unos 46.000 millones de dólares.

