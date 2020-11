(CNN) – Según las estimaciones de la mayoría de los pronósticos, no hay estado más crucial para el camino de cualquiera de los candidatos que Pensilvania, con sus 20 votos electorales.

Donald Trump lo ganó en 2016 mientras atravesaba el llamado “muro azul” de los demócratas, tomando Michigan y Wisconsin también. Pero Joe Biden, quien nació en Scranton (ciudad del noreste de Pensilvania), mantuvo una modesta ventaja en la mayoría de las encuestas preelectorales de 2020.

La clave para Biden es aumentar la participación en Filadelfia (la mayor ciudad del estado de Pensilvania), especialmente entre los votantes negros y latinos, y los suburbios circundantes.

En tanto que para Trump, la situación es más complicada. Necesita mantener o aumentar sus márgenes de ganancia en las zonas rurales del estado, principalmente en el centro y el oeste, y esperar que su popularidad no se vea abrumada por una reacción violenta en las áreas suburbanas y los centros urbanos.

Luego está la cuestión de las papeletas de la votación anticipada, que tiene el potencial de convertirse en un punto de inflamación nacional.

Pensilvania es uno de los pocos estados que espera tomar un tiempo para contar todos sus votos. Se espera que los primeros retornos favorezcan a Trump, pero que la carrera avance en la dirección de Biden a medida que lleguen los resultados de la votación por correo.

Pero eso podría llevar algún tiempo. Los funcionarios electorales no pueden comenzar a procesar las boletas electorales tempranas hasta el día de las elecciones y algunos condados no pueden comenzar hasta después del cierre de las urnas. Incluso, algunos no comenzarán hasta el miércoles. Esto significa que no habrá un resultado final en Pensilvania esta noche.