(EFE) – El papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado 31 de diciembre de 2022, a los 95 años, reposa en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano ataviado con la casulla roja pontificia, pero sin palio, según se reveló en sus primeras imágenes difundidas hoy por la Santa Sede.

Joseph Ratzinger, papa entre 2005 y 2013, cuando renunció voluntariamente a su ministerio, es velado privadamente en ese monasterio a la espera de que mañana se abra su capilla ardiente en la basílica de San Pedro y el jueves tenga lugar su funeral.

Tras su muerte se desconocía qué protocolo se seguiría, pues el papa alemán fue el único en renunciar en seis siglos de historia, pero poco a poco se va aclarando como transcurrirá el ritual funerario.

Las primeras imágenes de Benedicto XVI difundidas este domingo por la Santa Sede le muestran yacente en una sala del monasterio, acostado sobre dos cojines, bajo un gran crucifijo y junto a un cirio encendido, un árbol de Navidad y un Portal de Belén.

Viste los paramentos pontificales: la sotana blanca y la casulla roja, en sus manos tiene un rosario y sobre su cabeza la mitra.

Pope Emeritus Benedict XVI’s remains rest at the 'Mater Ecclesiae' monastery in the Vatican.

Starting Monday morning at 9 am, the Pope Emeritus’ body with lie in state in St. Peter’s Basilica for public viewing until Thursday morning. pic.twitter.com/IwuShYpmqc

