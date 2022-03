La Sociedad Histórica del Naufragio de los Grandes Lagos anunció el pasado jueves que encontraron en las profundidades turbias de un lago en Michigan, Estados Unidos, los restos bien conservados del barco Atlanta, uno que se encontraba desaparecido hace 130 años.

Ahora, en una nueva hazaña digna de un cazador de tesoros, investigadores del Fideicomiso del Patrimonio Marítimo de las Malvinas/Falklands (FMHT) realizaron una misión para descubrir los restos del asombroso y legendario barco Endurance.

Utilizando el rompehielos sudafricano Algulhas II y sus sumergibles operados a distancia, lograron encontrar el naufragio a 3 mil metros de profundidad en el mar de Weddell, una amplia porción del océano Atlántico Sur de la Antártica.

Behold! #ENDURANCE The lost ship of Antarctic explorer Sir Ernest #Shackleton has been found on the floor of the Weddell Sea. After more than two weeks of searching, the @Endurance_22 project found the ship on Saturday. https://t.co/klujpcPGeH pic.twitter.com/XH2XFwDmHw

— Jonathan Amos (@BBCAmos) March 9, 2022