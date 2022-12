Reino Unido: Revelan los nuevos billetes con la imagen del Rey Carlos III

A principios de este mes, entraron en circulación las primeras monedas con la efigie oficial del rey Carlos III. Las monedas de 50 peniques presentan el retrato del Rey y, en el reverso, un diseño que simboliza la “vida y el legado” de la difunta Reina, según Royal Mint.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ

— Bank of England (@bankofengland) December 20, 2022