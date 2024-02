Una publicación de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) de Reino Unido alertó a turistas británicos que lleguen a Chile a tener cuidado por eventuales “ataques terroristas”, peligro de robos, protestas, riesgo por incendios forestales y estafas de taxistas.

La FCDO es un organismo que brinda asesoramiento sobre los riesgos de viajar a otros países, y busca ayudar a los ciudadanos británicos a tomar decisiones de manera informada.

El primero de ellos es que “no se pueden descartar ataques terroristas en Chile. Los ataques, aunque poco probables, podrían ser indiscriminados, incluso en lugares visitados por extranjeros”.

Según la FDO hay “actos ocasionales de terrorismo interno por parte de grupos anarquistas, principalmente en Santiago, incluido el uso de pequeños artefactos explosivos”. Dichos grupos van contra cajeros automáticos y transporte público.

Incluso, alertan a los ingleses que desde principios de abril de 2020 “se ha registrado un aumento de ataques contra fuerzas de seguridad en la Región de la Araucanía, particularmente en los alrededores de la Ruta 5″.

En esa línea, apunta a la existencia de “disturbios civiles” en la Araucanía, especialmente alrededor de Temuco. Ello “incluye ataques de grupos de manifestantes contra personas y propiedades”.

Asimismo, señala que hay un riesgo de que se produzcan protestas violentas en Santiago y otras ciudades chilenas, “especialmente los viernes por la tarde y por la noche”. Las manifestaciones son mayoritariamente en el centro de la capital, y la policía “puede utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes”.

Por ello, la oficina pide “evitar todas las manifestaciones”.

El organismo también plantea que hay muchos visitantes extranjeros que “han sido estafados por grandes cantidades de dinero por parte de taxistas sin licencia, incluso en taxis de aeropuerto”.

Por ello, llama a reservar taxis en el mostrador al interior de los terminales aéreos.”Consulte cómo reconocer los taxis oficiales (en español). Debería poder reservar y pagar por adelantado en estos mostradores dentro del aeropuerto. Si no puede pagar previamente, solicite la tarifa aproximada del trayecto en el mostrador de taxis”.

También pide tener precaución con aquellas personas que se hacen pasar por taxistas autorizados. “Hay delincuentes que se disfrazan de taxistas autorizados, incluidas personas que se encuentran dentro de la sala de llegadas del aeropuerto con chaquetas de aspecto oficial”.

“También debe insistir en ver el monto que se le cobra antes de presentar su tarjeta para el pago al final del viaje. Revise cuidadosamente el monto que se carga en las máquinas portátiles de tarjetas de crédito antes de pagar, incluida la cantidad de ceros que se muestran en la pantalla”.

Además, aconsejan reservar taxis con anticipación en vez de tomar uno en la calle, especialmente a altas horas de la noche. Además de mantenerse en grupos y evitar caminar solo a altas horas de la noche.

Por último, la FCDO sostiene que “Chile suele sufrir graves incendios forestales que pueden ser muy destructivos y propagarse rápidamente. Estos incendios han causado múltiples muertes, además de provocar en ocasiones el cierre de parques nacionales y carreteras”.

Read our latest travel advice for #Chile for information on taxi scams and forest fires: https://t.co/LjlbmiWHH2 pic.twitter.com/5u7V54qwhg

— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) February 19, 2024