(CNN) – Según la policía de la ciudad del norte de Alemania, una situación de rehenes que detuvo todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto de Hamburgo ya terminó.

Un sospechoso de 35 años dejó su coche con su hija de 4 años, informó la policía de Hamburgo en X, antes Twitter. No se resistió al arresto y la niña aparentemente no resultó herida, dijeron los oficiales.

El hombre había atravesado el control de seguridad con su vehículo en el aeropuerto el sábado y luego había estacionado debajo de un avión, dijo anteriormente un portavoz de la policía. A la medianoche del domingo, el conductor todavía estaba en su coche con su hija, añadió el portavoz.

Una “cantidad sustancial de fuerzas especiales” estaba sobre el terreno tratando de resolver la situación, dijo el portavoz. La esposa del hombre había advertido previamente a la policía del Stade de Hamburgo que su hijo estaba desaparecido.

Después de aparcar su coche en el asfalto, se oyeron choques acústicos que podrían haber sido disparos, afirmó el portavoz. Los pasajeros del avión pudieron salir ilesos del avión a través de una pasarela.

El sitio web oficial del aeropuerto anunció el sábado por la noche que había suspendido todos los despegues y aterrizajes debido a la operación policial.

Todos los vuelos permanecían suspendidos el domingo por la mañana, hora local, mientras la policía intentaba “aliviar” la situación de los rehenes en el centro de un “drama familiar”, según un portavoz.

La policía de Hamburgo dijo en una publicación en las redes sociales el domingo a las 8.35 am hora local (2.35 am ET) que los agentes continuaban las negociaciones con el sospechoso.

La policía también dijo que asumieron que el sospechoso estaba armado y “posiblemente” también tenía “artefactos explosivos de un tipo desconocido“.

La máxima prioridad era el niño que está con el sospechoso, dijo la policía el domingo, añadiendo que creían que el niño se encontraba físicamente bien.