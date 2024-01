Fabricio Colón Pico, supuesto cabecilla de la banda criminal con operación en Ecuador “Los Lobos”, reapareció este jueves 11 de enero, en un video que se difundió a través de redes sociales, luego de haberse fugado de la cárcel.

Colón Pico, quien es señalado como posible organizador de un ataque contra la fiscal ecuatoriana Diana Salazar, desde la clandestinidad justificó su fuga asegurando que su vida corría peligro.

“Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar“, afirmó.

En medio de la grabación, que tiene una duración de unos 45 segundos, Colón le pide al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, “garantías”. Espero que “usted garantice que no me va a pasar nada y yo me entrego”, afirmó.

“Qué se entregue si eso es lo que quiere”

La respuesta de Noboa, tras la difusión del video, fue inmediata. En conversación con FM Mundo, el presidente de Ecuador descartó realizar cualquier pacto con Colón Pico tras sus declaraciones.

“Hay que tratar a los terroristas como terroristas, nosotros actuaremos con firmeza. Qué se entregue si eso es lo que quiere”, argumentó.

“Este país ya está harto que las condiciones las pongan los criminales”, sentenció.