(CNN/CNN Chile) – Este lunes murió en un hospital de Milán el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, a la edad de 83 años.

Berlusconi había sido ingresado el pasado viernes al recinto médico para someterse a una serie de controles “programados” debido a su leucemia.

Las reacciones por la muerte del extravagante multimillonario que una vez se describió a sí mismo como el “Jesucristo de la política” no se hicieron esperar.

Reacciones en Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sostuvo que Berlusconi era “ante todo un luchador”, tras conocer su muerte: “Era un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus convicciones y fue precisamente ese coraje y determinación lo que le convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia”.

“Con él, Italia aprendió que nunca se le deben imponer límites. Aprendió que nunca debe rendirse. Con él hemos luchado, ganado y perdido muchas batallas. Y también por él llevaremos a casa los objetivos que nos fijamos juntos. Adiós, Silvio”, dijo.

Uno de los primeros en enviar su sentido pésame fue el ex primer ministro de Italia Matteo Renzi, quien rindió un homenaje a Berlusconi, calificándolo de hombre que “hizo historia” en Italia. “Tantos lo han amado, tantos lo han odiado: todos hoy deben reconocer su impacto en la vida política“, afirmó Renzi en una publicación en Facebook.

El ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, calificó a Silvio Berlusconi como hombre que “polarizó el debate” como ningún otro. El líder del partido político populista italiano Movimiento Cinco Estrellas, describió al fallecido ex primer ministro como un empresario y político que “escribió páginas significativas de nuestra historia“.

“Encendió y polarizó el debate público, quizás como ningún otro, e incluso aquellos que se enfrentaron a él como oponente político deben reconocer que nunca le faltó coraje, pasión y tenacidad“, remarcó Conte, que fue primer ministro italiano entre 2018 y 2021.

El ministro de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida, también lo describió como “un hombre que hizo historia” y quien “impidió que la izquierda tomara el poder resistiendo durante años ataques de todo tipo“.”No siempre hemos compartido sus métodos y sus opciones, pero siempre su gran amor por la Libertad. La derecha italiana le debe mucho”.

Un uomo che ha fatto la Storia. Un abbraccio alla sua famiglia e il cordoglio commosso nostro da Italiani per un grande Uomo. pic.twitter.com/WHtVcbHmjO — Francesco Lollobrigida 🇮🇹 (@FrancescoLollo1) June 12, 2023

También envió un mensaje de condolencias Nazario Pagano, diputado y miembro del partido Forza Italia y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de representantes de Italia. Pagano dijo este lunes que la muerte del ex primer ministro “deja un vacío que no se puede llenar“.

“Siempre guardaré el recuerdo de un hombre bueno y generoso, un político apasionado, inteligente, agudo, visionario, moderno y valiente. Silvio Berlusconi es la historia de Italia, con él termina una era. A nuestra gran comunidad de Forza Italia, los abrazo”, añadió.

También se pronunciaron los Hermanos de Italia, el partido político de derechas liderado por la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni: “Silvio Berlusconi nos dejó esta mañana. Un sentido recuerdo a su familia y seres queridos. Le recordaremos como una de las figuras más importantes, decisivas y apreciadas de la historia política italiana“.

El actual entrenador del Real Madrid y ex entrenador del AC Milan, Carlo Ancelotti, tambiénlamentó la partida del ex primer ministro. “La tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos. Queda infinita gratitud al presidente (…), fundamental en mi aventura como futbolista primero, y luego como entrenador”.

La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente. pic.twitter.com/aRLSxxzUVz — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 12, 2023

Reacciones en el mundo

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, calificó al fallecido ex primer ministro italiano como un “luchador que lideró el centro derecha y fue protagonista de la política en Italia y en Europa durante generaciones”. “Dejó su huella y no lo olvidaremos“, añadió.

Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio. pic.twitter.com/jSoiJUmyc3 — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) June 12, 2023

El presidente ruso, Vladímir Putin, recordó al fallecido expresidente italiano como una “magnífica persona” y un “auténtico patriota”, que contribuyó en su momento a la mejora de las relaciones entre Rusia y los países europeos.

“Era un político de magnitud mundial. Personas como él ya no quedan muchas en la arena internacional (…) Silvio era muy franco y honesto, lo que es poco habitual para un político. Decía lo que pensaba. Es una gran pena. Una gran pérdida no solo para Italia, sino para todo el mundo”, recalcó.

El eurodiputado húngaro Balázs Hidvéghi, miembro del partido derechista Fidesz-KDNP, afirmó que “Europa perdió a un líder emblemático“, mientras que el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, afirmó que tras la muerte de Berlusconi “se ha ido el gran luchador“.

Gone is the great fighter. pic.twitter.com/vH6OgxbiE2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 12, 2023

El portavoz del Gobierno alemán, Wolfgang Büchner, declaró este lunes en una rueda de prensa ordinaria que Alemania expresa sus “condolencias al pueblo y al Gobierno italianos“. “Nos enteramos hoy de la muerte del ex primer ministro italiano Berlusconi (…) Expresamos nuestras condolencias al pueblo y al gobierno italianos”.

La presidenta del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, expresó sus condolencias por la muerte de Berlusconi, a quien definió como un “personaje atípico” con una vida “extraordinaria” y una carrera “deslumbrante”.”Marcó indiscutiblemente la vida política italiana”.

Personnage atypique, à la vie hors norme et au parcours fulgurant, Silvio Berlusconi a indéniablement marqué la vie politique italienne. À l’Italie en deuil, j’adresse mes condoléances. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 12, 2023

El Real Madrid también lamentó la noticia: “El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a su familia y seres queridos, y a los aficionados del fútbol italiano, especialmente a los del AC Milan y del AC Monza (…) Descanse en paz”.