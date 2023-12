Este martes se dio a conocer que el rapero venezolano, Tyrone González, más conocido como “Canserbero“, fue asesinado por su exmanager, Natalia Améstica, quien estaba siendo investigada por la Fiscalía Venezolana como una de las principales responsables y quien confesó junto a su hermano Guillermo Améstica, haber lanzado al intérprete de Maquiavélico desde un décimo piso el 20 de enero de 2015.

Pero, ¿quién es Natalia Amésitica y qué relación tiene con Chile en este caso?

Para entender cómo sucedió este hecho, hay que remontarse a enero de 2015, cuando en la madrugada del 20 de enero se dio a conocer que Canserbero se arrojó del décimo piso del edificio Camino Real, en la urbanización Andrés Bello de Maracay.

Aparentemente, horas antes, él había asesinado a su productor y amigo, Carlos Molnar, quien lo hospedó en su apartamento en una temporada en la que estaba atravesando crisis psicopáticas.

Y aunque la justicia venezolana concluyó que González mató a su colega en un momento de enajenación y que, posteriormente, se aventó, la hipótesis del suicidio siempre fue muy cuestionada, y los padres y hermanas del cantante aseguraron que este “no sufría ningún trastorno mental”.

Sin embargo, el juicio se volvió a abrir el pasado 11 de noviembre.

Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, afirmó que el rapero fue asesinado durante una discusión, sin embargo, no especificó ni qué ni quién había cometido el hecho.

Este martes, Natalia Amestica confesó que asesinó a su representado y a Carlos Molnar tras haberlos drogado.

Améstica, después de la muerte del rapero, viajó a Chile, sin embargo, fue “prácticamente deportada” hacia Venezuela, indicó Saab.

La confesión de Améstica

“Él -su pariente- llegó a las 11 de la noche, acompañado de tres funcionarios del Sebin, los cuales desconozco su nombre. Ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminaron de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN”, comenzó señalando Améstica.

“El cuerpo de Canserbero lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio”, agregó.

“Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado listas los funcionarios del SEBIN”, siguió con la confesión.

“Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto la Fiscalía como el CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”, cerró.