Hace algunos días, una banda delictual conformada por 10 personas, nueve de ellas chilenas, fue detenida y acusada de perpetrar el robo de una joyería en Montreal, Canadá.

Según se informó entonces, los antisociales robaron joyas, una caja fuerte y otros elementos avaluados en cerca de US$ 3 millones, es decir, cerca de $2,8 mil millones al cambio chileno.

La banda, cuyos miembros fueron acusados de allanamiento de morada, robo, conspiración y posesión de herramientas de robo, fueron vinculados por la policía canadiense a los llamados “Grupos Sudamericanos de Robo (SATG)“.

¿Qué es SATG?

En entrevista con Emol, el comisario Daniel Morales, de la OCN Interpol Santiago, explicó que la SATG es la denominación “que le dan los norteamericanos (tanto estadounidenses como canadienses) a todo sudamericano que cometa robos“.

Morales recalcó que la SATG “no es un grupo, no es una mafia, no es una banda ni una organización criminal”, sino que solamente corresponde a un término con el que identifican a los “sudamericanos que roban en sus territorios”.

El sargento Anthony Cantelmi, investigador del Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) especializado en búsqueda de SATG, detalló al medio canadiense LaPresse que estos criminales cuentan con “métodos sofisticados” para efectuar delitos.

Según el detective, a pesar de sus métodos sofisticados, estas personas rara vez son violentas: “Tienen conocimiento del trabajo policial, saben cómo llevamos a cabo nuestras investigaciones y cómo realizamos la vigilancia”.

Los delincuentes denominados SATG generalmente ingresan a un país con pasaportes falsos o identidad falsa. Según LaPresse, están muy extendidos en todo el mundo y se dirigen principalmente a “residencias opulentas, casas de cambio y negocios de artículos de lujo”.