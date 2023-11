(CNN) – El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dijo que los obstáculos que causaron el retraso en la implementación de la liberación de rehenes y prisioneros este sábado “fueron superados” mediante la mediación.

“Después de un retraso en la implementación de la liberación de prisioneros de ambos lados, los obstáculos fueron superados a través de las comunicaciones entre Qatar y Egipto con ambos lados, y esta noche 39 civiles palestinos serán liberados a cambio de la liberación de 13 detenidos israelíes retenidos en Gaza, además de siete extranjeros fuera del marco del acuerdo”.

