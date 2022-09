(EFE) – Los rusos que buscaban hoy boletos de avión para salir de su país se encontraron con que ya no había pasajes para Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial.

Según los buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany no hay vuelos hasta dentro de unos días o solo en clase Business, según comprobó la agencia de noticias EFE.

Lee también: Putin anuncia movilización de reservistas y amenaza con armas nucleares: “Contamos con diversos medios de destrucción”

De acuerdo con The Moscow Times, los billetes “no estaban disponibles pocos minutos después del anuncio de Putin“.

Al mediodía, los vuelos directos a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán también desaparecieron de sitios de pasajes como aviasales.ru.

Just had a look now, and all I can find are tickets to a couple of Central Asian cities – and they're selling out too. https://t.co/cDbHhCPiGS pic.twitter.com/y68YSVwvZW

— Felix Light (@felix_light) September 21, 2022