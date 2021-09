"España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo", afirmó a la prensa el ex presidente de Cataluña mientras salía de la cárcel de Sassari. Su abogado afirmó que la jueza no pidió medidas cautelares y no le restringió la movilidad. El próximo 4 de octubre habrá una nueva audiencia para revisar su situación, a la que ha asegurado que asistirá.