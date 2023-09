(CNN) – Científicos de todo el mundo están acelerando experimentos de laboratorio para tratar de comprender la variante BA.2.86 altamente mutada del virus que causa el COVID-19. Los resultados que apenas comienzan a surgir ofrecen cierta tranquilidad, dicen los expertos.

Dos grupos, uno en China y otro en Suecia, han informado públicamente sus resultados y se esperan más este lunes desde Estados Unidos. Hasta ahora, los primeros resultados pintan a BA.2.86 más como un tigre de papel que como la bestia amenazante que parecía ser al principio, aunque esa impresión podría cambiar a medida que lleguen más resultados.

BA.2.86, también conocida con el sobrenombre de Pirola, captó la atención del mundo porque parece radicalmente diferente a cualquier otra variante del coronavirus que se haya visto hasta ahora.

Este nuevo linaje tiene más de 30 cambios en su proteína de pico en comparación con su siguiente ancestro más cercano, BA.2, y con el linaje XBB.1.5 que circula recientemente. Fue un salto evolutivo a la par del que dio la variante ómicron original, BA.1, cuando apareció por primera vez hace casi dos años, y todos recuerdan cómo sucedió.

Durante la ola ómicron, los contagios y hospitalizaciones alcanzaron sus puntos más altos de la pandemia en Estados Unidos. Las muertes semanales alcanzaron su segundo peak más alto, una lección de cómo incluso una versión más domesticada del virus puede ser una amenaza grave si causa un maremoto de infección en toda la población. Había que actualizar las vacunas.

Ómicron superó rápidamente a otras variantes de COVID-19 y comenzó a crear sus propias ramificaciones: virus con los que todavía estamos lidiando. Se convirtió en una lección sobre lo ágil que puede ser el virus y lo frágiles que son nuestras defensas ante cambios tan grandes.

No es la “segunda venida de ómicron”

La Casa Blanca estaba tan preocupada por otro evento de nivel ómicron que silenciosamente encuestó a una docena de expertos a principios de este año sobre las posibilidades de que el mundo presenciara uno dentro de los próximos dos años. La mayoría de los expertos cifran la posibilidad entre el 10 y el 20%.

Entonces, cuando BA.2.86 apareció en escena a finales de julio con ecos inquietantes de ómicron, los cazadores de variantes se asustaron y los investigadores entraron en acción para aprender más sobre el nuevo linaje. Hasta ahora se ha extendido a al menos 11 países, incluido Estados Unidos.

El país que reporta más secuencias hasta ahora es Dinamarca, y los expertos dicen que están observando de cerca la situación allí en busca de pistas sobre su crecimiento.

Pero hasta ahora, durante el último mes, solo unas tres docenas de secuencias, de la misma cantidad de pacientes infectados, han aparecido en un repositorio global. Incluso con mucha menos vigilancia genética que la que teníamos antes, los expertos creen que si BA.2.86 se fortaleciera, sería evidente.

“Amigos míos, esta no es la segunda venida de ómicron. Si así fuera, es seguro decir que ya lo sabríamos”, señaló en una publicación en las redes sociales el Dr. Bill Hanage, epidemiólogo y codirector del Centro para la Dinámica de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Harvard.

Ahora, los científicos están en medio de experimentos de laboratorio (ya sea usando copias del virus real aislado de pacientes o con modelos de sus proteínas de pico injertadas en el cuerpo de un virus diferente) que están destinados a ayudarnos a comprender mejor qué tan bien funciona nuestro sistema inmunológico. Los sistemas y las vacunas reconocerán y defenderán contra los virus de la familia BA.2.86.

Los primeros estudios ofrecen tranquilidad

En la primera serie de experimentos, utilizando sangre de ratones vacunados y de personas vacunadas y recientemente infectadas, investigadores en China determinaron que BA.2.86 se ve realmente diferente para nuestro sistema inmunológico en comparación con versiones anteriores del virus que causa COVID-19 y es capaz de escapar parte de nuestra inmunidad.

El investigador Yunlong Cao, del Centro de Innovación Biomédica de la Universidad de Beijing, sostuvo que vio una caída doble en la capacidad de nuestra inmunidad de la vacunación y de la infección reciente para neutralizar el virus BA.2.86 en comparación con los virus de la familia XBB.1.5.

Una caída doble no es maravillosa, pero tampoco es enorme. En comparación, una caída de ocho veces en la capacidad de la inmunidad creada por la vacuna para neutralizar un nuevo virus de influenza es el punto de referencia que los científicos utilizan para actualizar la vacuna contra la gripe.

Al mismo tiempo, el virus BA.2.86 era aproximadamente un 60% menos infeccioso que los virus XBB.1.5, algo que los expertos creen que podría explicar por qué se ha encontrado en tantos países diferentes, pero solo en niveles bajos.

“Yo diría que poco a poco circulará entre la población. No podrá competir con otras variantes que prevalecen rápidamente”, señaló Cao en un correo electrónico a CNN, refiriéndose a variantes como EG.5 y FL.1.5.1, que son las que actualmente dominan la transmisión en Estados Unidos.

En una segunda serie de experimentos, investigadores del Instituto Karolinska en Suecia compararon BA.2.86 con anticuerpos en la sangre de donantes humanos que se recolectaron en dos momentos diferentes, desde finales de 2022, antes de que surgiera la variante XBB, y desde finales de agosto.

Los anticuerpos de las muestras más antiguas no pudieron desactivar eficazmente BA.2.86, pero las muestras de sangre tomadas de donantes hace apenas una semana hicieron un mejor trabajo.

“En general, no parece ser una situación tan extrema como la aparición original de ómicron“, escribió el investigador principal Benjamin Murrell en una publicación en las redes sociales.

“Aún no está claro si BA.2.86 (o su descendencia) superará a las variantes que circulan actualmente, y no creo que todavía haya datos sobre su gravedad, pero nuestros anticuerpos no parecen ser completamente impotentes contra eso”, escribió.

Más para aprender

Ambos estudios tienen limitaciones: Los investigadores estaban probando pseudovirus, que son esencialmente modelos de cómo se ve el virus BA.2.86, y no el virus en sí. El estudio sueco utilizó solo una pequeña cantidad de muestras de donantes de sangre. Y, debido a que estos estudios utilizaron donantes de sangre en China y Suecia, es posible que no reflejen la inmunidad de las personas en los EE.UU., que pueden haber sido infectadas con una combinación diferente de variantes e inmunizadas con diferentes vacunas.

Aun así, los expertos dijeron que se sentían alentados por estos primeros resultados y ansiosos por ver más en los próximos días.

“La noticia es mejor de lo que esperaba”, dijo en parte el Dr. Ashish Jha, excoordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, en una publicación en las redes sociales. “Y me anima más el hecho de que la nueva vacuna que se avecina tendrá un beneficio real contra la variante dominante actual (EG.5), así como contra la BA.2.86”.

El Grupo Técnico de Variantes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido se reunió la semana pasada para considerar si BA.2.86 debería reclasificarse de “variante bajo seguimiento” en ese país a “variante preocupante”.

En una actualización publicada el viernes, el grupo concluyó que BA.2.86 no cumple con su definición de variante preocupante, ya que no tienen ninguna evidencia de que su perfil represente un cambio dañino en sus propiedades biológicas o una tasa de crecimiento que sugiera que se movería, al menos, tan rápido o más rápido que las variantes que circulan actualmente.

El grupo dijo que se están cultivando dos muestras del virus en el Reino Unido y que es probable que falten al menos entre una y dos semanas para obtener los datos de esos experimentos de laboratorio. Mientras tanto, dijeron que están atentos a los resultados de los socios internacionales.