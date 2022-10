El Departamento de Salud de Misisipi, junto a la Oficina del Sheriff de Monroe, en Estados Unidos, abrió una investigación luego de que un grupo de profesoras atemorizó a niños de guardería utilizando una máscara de Ghostface, personaje de la saga cinematográfica Scream.

A través de redes sociales circulan registros en donde docentes asustan a niños de 2 y 3 años al interior de las dependencias de la guardería Lil’ Blessing Child Care de Hamilton.

La situación fue denunciada por otra trabajadora del lugar y rápidamente generó el repudio por usuarios de distintas plataformas digitales.

Las profesoras acusadas fueron despedidas del recinto educacional y también pidieron disculpas a los padres de los menores de edad atemorizados. En la argumentación, las docentes afirmaron que los niños sabían que ellas estaban utilizando una máscara y que no tenían ninguna intención de traumatizarlos.

Una de ellas dijo que buscaba que los infantes pusieran atención y estuvieran en paz, ya que se habían portado mal.

“No lo hice con la intención de dañar a nadie ni con malas intenciones. Los maestros me preguntaron si podía hacerlo o si ellos podrían usar la máscara para que (los niños) escucharan sus clases. No soy una abusadora de niños”, afirmó.

“Lo que no vieron todos ustedes fue que después de que salí de la habitación, me quité la máscara y volví al salón de clases y dije: ‘CeeCee tiene al monstruo. No va a volver’. Y me abrazarían. Conocí a esos niños toda su vida”, agregó.